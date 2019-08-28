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Разумков: питання звільнення Авакова вирішить новий прем'єр

Новини » Політика    28.08.2019 - 20:14
Разумков: питання звільнення Авакова вирішить новий прем'єр
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Звільнення Авакова, за словами Разумкова, залежить від нового прем'єр-міністра

Питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України буде вирішувати новий прем'єр. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що в нинішньому порядку денному є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

"Давайте дочекаємося ... З приводу міністра внутрішніх, я думаю, що це питання краще задати міністру внутрішніх справ. (Чи залишиться на посаді, - ред.) буде визначати прем'єр-міністр, пропонуючи ті чи інші кандидатури на ті чи інші посади в уряді ", - заявив він.

Зазначимо, раніше український олігарх Ігор Коломойський, з яким пов'язують оточення і самого президента Володимира Зеленського, висловив упевненість в тому, що Аваков залишиться міністром.

У теж час у ці хвилини у Києві під Офісом президента проходить акція протесту проти Авакова. Учасники акції звинувачують главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджанні розслідуванню низки нападів і вбивств громадських активістів. Вони запалили фаєри і скандували "Аваков - чорт!".

До цього депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в новому уряді може залишитися міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен АваковДмитро Разумков
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