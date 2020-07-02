У Офісі президента обговорили кандидатури на посаду глави Нацбанку

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський провів констультації з керівництвом Нацбанку

Президент Володимир Зеленський разом з представниками Офісу президента, Національного банку та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку. Участь у зустрічі також брали прем'єр та міністр фінансів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час переговорів детально обговорювався стан фінансового сектору України та можливий вплив на банківський ринок заяви про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У Офісі президента не розкривають інформацію, яких саме кандидатів обговорювали на зустрічі за участі Зеленського.

Зазначимо, сьогодні джерело РБК-Україна назвало можливого кандидата на посаду очільника Нацбанку після відставки Смолія.

Як відомо, Смолій подав у відставку 1 липня, пояснюючи це політичним тиском.

На заяву про відставку Смолія відреагували у Міжнародному валютному фонді та Європейському союзі. Зокрема, в МВФ закликали українську владу зберегти незалежність Національного банку.

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Автор: Дмитро Левицький