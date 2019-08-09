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У парламенті проходить засідання по підготовці до сесії нової Ради

Новини » Політика    09.08.2019 - 14:36
У парламенті проходить засідання по підготовці до сесії нової Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

На зустріч запросили представників всіх партій, які пройшли до парламенту

Перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України проходить у парламенті. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Керівником підготовчої групи обрано Дмитра Разумкова від партії "Слуга народу", який веде засідання. Його заступником обрано Руслана Стефанчук з тієї ж партії.

У той ж час секретарем групи обрано депутата Ярослав Железняк з партії "Голос".

Першим пунктом порядку денного засідання стоїть визначення дати першого урочистого засідання Ради дев'ятого скликання.

 
Засідання підготовчої депутатської групи

Підготовче засідання Верховної Ради НАЖИВО! Залишайте свої думки у коментарях та діліться трансляцією з друзями

Опубліковано espreso.tv Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій скликав на 14:00 9 серпня перше засідання підготовчої депутатської групи. Згідно з Регламентом Верховної ради в підготовчу депутатську групу делеговані представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме: "Слуга народу" - 17, "Опозиційна платформа - За життя" - 3, ВО "Батьківщина"- 2, "Європейська Солідарність" - 2, "Голос"- 1.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

"Голос" перед засіданням з Парубієм запропонував своїх депутатів в комітети Разумков: коаліційні переговори на сьогодні не ведуться
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
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