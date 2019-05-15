Економіка України сповільнила зростання

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП у першому кварталі сповільнилося до 2,2%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в I кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,2%, по відношенню до IV кварталу 2018 року - на 0,2%.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року сповільнилося до 2,4% р/р в порівнянні з 3,5% в IV кварталі 2018 року. Мінекономрозвитку оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту України за січень-березень 2019 року 2,2% (+/-0,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.

У той же час міжнародні фінансові організації прогнозують уповільнення зростання економіки України в 2019 році. МВФ прогнозує зростання на 2,7%, Світовий банк на 2,7%, ЄБРР - на 2,5%.