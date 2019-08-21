У "Слузі народу" назвали дату обрання нового прем'єра

Нового прем'єр-міністра України оберуть в ході засідання Верховної ради 29 серпня 2019 року. Про це в ефірі "112 Україна" заявив обраний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

При цьому Арахамія не став озвучувати ім'я претендента на посаду.

"Я думаю, що 29-го (дізнаються ім'я нового прем'єр-міністра, - ред.). Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато нового ... буде багато новин", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня мільярдер Ігор Коломойський назвав фаворитів на посаду глави Кабінету міністрів України. За словами Коломойського, фаворитами на посаду прем'єра є виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив, що новий склад уряду буде сформований в перші дні роботи парламенту.

При цьому глава Офісу президента України Андрій Богдан підкреслював, що призначення кандидатури нового прем'єр-міністра не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського. Богдан запевнив, що не знає, яке рішення прийме глава держави.

Так, Зеленський заявив про те, що прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, глава держави в ході свого голосування на виборах до Ради розповів, що вже проводить консультації з майбутнім главою уряду. За його словами, ця людина - абсолютно професійний економіст - і у нього немає ніякого політичного руху.