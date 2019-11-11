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У Раді назвали терміни прийняття виборчого кодексу із зауваженнями Зеленського

Новини » Політика     11.11.2019 - 17:26
У Раді назвали терміни прийняття виборчого кодексу із зауваженнями Зеленського
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

Виборчий кодекс мають прийняти до кінця року

У фракції "Слуга народу" планують, що новий виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнято до кінця року і почне діяти з 1 січня 2020 року. Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, у нардепів є дедлайн в два місяці.

"Це до кінця року потрібно все зробити. І він буде діяти з наступного року. Ми хочемо змінити терміни. Він буде не дві тисячі двадцять якогось року, ми хочемо, щоб вже з першого числа запрацював", - заявив Качура.

За його словами, протягом останніх тижні в підкомітеті з питань виборів і референдумів переглядали кілька тисяч поправок, поданих до нового виборчого кодексу ще при восьмому скликанні Ради.

"Там тисячі правок. Є пропозиції президента, є експертне середовище. Нам надійшли пропозиції від багатьох організацій: ОПОРА і так далі. Це близько 800 сторінок. Є дуже доречні пропозиції. Тому що багато хто пропозицій було враховано, адже у попереднього складу парламенту не було політичної волі. На моє переконання, там була захована мажоритарка. Це називалося як відкриті партійні списки, а насправді - це була феодальна мажоритарка. Це потрібно прибрати і про це написав президент (у зауваженнях до кодексу, - ред.)", - зазначив Качура.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, в свою чергу, анонсував розгляд остаточної редакції виборчого кодексу в найближчий час.

"Також я попросив би, щоб найближчим часом .. Наскільки я розумію, буде авторизована остаточна редакція зауважень щодо виборчого кодексу. Щоб виборчий кодекс за відкритими списками запрацював в Україні", - заявив Стефанчук під час засідання погоджувальної ради.

Крім того, вже 11 листопада пропозиції до нового виборчого кодексу за відкритими списками з зауваженнями Зеленського будуть розглянуті на спеціальному засіданні ЦВК.

Нагадаємо, у вересні Зеленський ветував новий виборчий кодекс.

Також раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про необхідність змін у Виборчий кодекс, підтримавши ідею зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій.

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