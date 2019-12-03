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Виборчий кодекс з пропозиціями президента доповнять поправками

Новини » Політика     03.12.2019 - 14:47
Виборчий кодекс з пропозиціями президента доповнять поправками
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

За словами Корнієнко, з ОП надіслали правки про перегляд повноваженнь, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом СБУ

Профільний комітет Верховної ради України збереться розглянути проект нового Виборчого кодексу із пропозиціями президента Володимира Зеленського цього тижня, щоб врахувати ще кілька поправок. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноваженнь, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом Служби безпеки України.

"Чи першим питанням буде, чи як апарат встановить. У нас ще завтра буде це на комітеті. Спробуємо з "Голосу" на комітеті попросити ще деякі правки врахувати. Тому що з Офісу (президента - ред.) інформація, що ще трошки досилають. Наскільки я чув, по СБУ... Вони дослали переглянути повноваження про те, що можуть зняти кандидатів з реєстрації за листом СБУ. Також по людям з інвалідністю, там були технічні моменти по тому, щоб врахувати можливості для донесення інформації для людей з вадами слуху", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Рада на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Цей законопроект прийняв ще паламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнято до кінця 2019 року.

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