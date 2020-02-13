"Слуга народу": закон про ринок землі заблокували депутати ОПЗЖ

Представники фракції "Опозиційна платформа - За життя" на чолі з Вадимом Рабіновичем зареєстрували близько 3,5 тисяч поправок до законопроекту про ринок землі, заблокувавши, тим самим, прийняття земельної реформи. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, передає РБК-Україна.

"За моєю оцінкою, усі правки до закону щодо ринку землі ми будемо розглядати до липня. Це за умови, якщо автори кожну з поправок будуть виносити на підтвердження в сесійній залі і ми будемо працювати 14 пленарних годин на тиждень. Але не кожний тиждень є пленарним і депутати також працюють в округах. Тому розгляд правок - це довготривалий процес", - сказала Підласа.

Нардеп додала, що представники пропрезидентської сили на мають намірів порушувати закон і будуть розглядати даний законопроект згідно з регламентом.

"Кожна фракція подала по 100-200 поправок, які змінюють суть законопроекту, а "Опозиційна платформа - За життя" генерувала аж 3,5 тисячі однакових за змістом і формою, і депутати від цієї фракції кожну з поправок ставлять на підтвердження. Ми бачимо, що коли ці депутати їх представляють, вони не акцентують увагу на суті поправок, а проголошують якійсь політичні меседжи, і голова аграрного комітету Микола Сольський вимушений все це коментувати цілий день. Наша позиція незмінна: ми йдемо за законом, у нас немає навіть думок щодо порушення регламенту, ми готові йти по процедурі і по всім правкам. І ми з цим нічого не можемо зробити, поки "Опозиційна платформа - За життя" наполягатиме на своїх 3,5 тисячах поправках до закону про ринок землі", - зазнчали нардеп.

Як писало РБК-Україна, за словами голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, Верховна рада зможе ухвалити законопроект про ринок землі не раніше 16-17 квітня.