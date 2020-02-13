"Слуга народа": закон о рынке земли заблокировали депутаты ОПЗЖ

Представители фракции "Оппозиционная платформа - За життя" во главе с Вадимом Рабиновичем зарегистрировали около 3,5 тысяч поправок к законопроекту о рынке земли, заблокировав, тем самым, принятие земельной реформы. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, передает РБК-Украина.

"По моей оценке, все правки к закону о рынке земли мы будем рассматривать до июля. Это при условии, если авторы каждую из поправок будут выносить на подтверждение в сессионном зале и мы будем работать 14 пленарных часов в неделю. Но не каждая неделя пленарная и депутаты работают в округах. Поэтому рассмотрение правок - это длительный процесс", - сказала Пидласа.

Нардеп добавила, что представители пропрезидентской силы не имеют намерений нарушать закон и будут рассматривать данный законопроект в соответствии с регламентом.

"Каждая фракция подала по 100-200 поправок, которые меняют суть законопроекта, а "Оппозиционная платформа - За життя" сгенерировала аж 3,5 тысячи одинаковых по содержанию и форме, и депутаты от этой фракции каждую из поправок ставят на подтверждение. Мы видим, когда эти депутаты их представляют, они не акцентируют внимание на сути поправок, а провозглашают какие-то политические месседжи, и председатель аграрного комитета Николай Сольский вынужден все это комментировать целый день. Наша позиция неизменна: мы идем по закону, у нас нет даже мыслей о нарушении регламента, мы готовы идти по процедуре и по всем правкам. И мы с этим ничего не можем сделать, пока "Оппозиционная платформа - За життя" будет настаивать на своих 3,5 тысячах поправках к закону о рынке земли", - зазнчали нардеп.

Как писало РБК-Украина, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Верховная рада сможет принять законопроект о рынке земли не ранее 16-17 апреля.