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Арахамія розповів, коли розглянуть відставку Яременка

Новини » Політика     10.11.2019 - 12:26
Арахамія розповів, коли розглянуть відставку Яременка
Фото: Богдан Яременко (РБК-Україна)

Відставку Яременко розглянуть в "Слузі народу" в понеділок, 11 листопада

Фракція "Слуга народу" у понеділок, 11 листопада, розгляне відставку Богдана Яременка, глави парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Про це розповів глава фракції Давид Арахамія в коментарі РБК-Україна.

За словами Арахамії, питання відставки Яременка будуть розглядати завтра, 11 листопада.

"Яременко написав заяву. В понеділок ми будемо вирішувати питання на фракції", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 1 листопада глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що написав заяву про відставку. Яременко заявив, шо передасть заяву спікеру парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу". Також нардеп обіцяв опублікувати фотокопію своєї заяви.

Як писало РБК-Україна, нардеп Яременко потрапив у скандал через листування з дівчиною зі сфери інтимних послуг під час засідання парламенту. Журналісти сфотографували листування Яременка та оприлюднили в інтернеті. Сам Яременко заявив, що його дії були умисними з метою "провокування непрофесійних журналістів".

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Новини України отставкафракцияСлуга народаБогдан Яременко
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