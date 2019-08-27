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У "Слузі народу" відповіли на інформацію про прем'єрство Гончарука

Новини » Політика    27.08.2019 - 17:49
У "Слузі народу" відповіли на інформацію про прем'єрство Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (president.gov.ua)

Потураєв заявив, що ЗМІ поспішають з можливим призначенням Гончарука

Інформація про рішення президента України Володимира Зеленського запропонувати кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра на даний момент є передчасною. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив новообраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.

За його словами, Зеленський ретельно підбирає кандидатуру нового прем'єр-міністра.

"Преса завжди трохи поспішає, тому що президент завжди вирішує такі кадрові питання дуже уважно, вивчає, зважує", - зазначив Потураєв і додав, що в команді Зеленського Гочарук відповідає за економічний напрямок.

Відзначимо, сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський подасть Верховній раді кандидатуру Гончарука на посаду голови нового уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський визначиться з кандидатурою прем'єра цього тижня.

"Я повинен прийняти це рішення цього тижня, більше нема куди тягнути. Скажу чесно, що складність даного рішення в тому, що мені подобаються відразу кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - заявив президент на День Незалежності.

Очікується, що український парламент затвердить нового прем'єра на засіданні 29 серпня.

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