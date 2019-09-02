"Слуга народу" поки не визначилась з представником Ради у КСУ

Фракція "Слуга народу" поки не визначилась з кандидатурою представника Верховної ради у Конституційному суді України. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз фракція продовжує визначатися з кандидатурою. Корнієнко відмовився озвучити будь-які прізвища.

"Поки що ми визначаємось. По прізвищам не можу сказати", - заявив замглави фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, завтра, 3 вересня, Верховна рада України планує направити до Конституційного суду сім законопроектів.

Зокрема, мова йде про законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", щодо якого сьогодні було рішення комітету ВР з питань правової політики.

Крім того, правовий комітет рекомендував відправити на розгляд КСУ і законопроект №1014, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР).