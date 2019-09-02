У Раді прийняли рішення щодо закону про скасування адвокатської монополії

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Правовий комітет ВР рекомендує Раді направити закон до КСУ

Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує ВР направити до Конституційного суду України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення комітет прийняв у ході сьогоднішнього засідання.

"15 "за", "проти" 2, утримався - троє", - прокоментувала глава комітету Ірина Венедіктова.

Метою документу є забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Крім того, у ході розгляду проекту закону були пропозиції від нардепів відкласти розгляд цього документу до надходження альтернативних проектів законів, відправити документ на наукову експертизу, відкласти розгляд законопроекту до проведення додаткових консультацій з громадськістю та включити проект до порядку денного, але не приймати рішення щодо направлення його до КСУ.

Однак жодну з цих пропозицій не підтримала необхідна кількість парламентарів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським у парламент. Серед них і законопроект №1013.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що внесені на першому засіданні ВР законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, а на голосування вийдуть 6-9 вересня.

Відзначимо, глава держави в перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, у тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.