"Слуга народу" визначилася з керівництвом Ради, фракції і комітетів

"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади глав парламентських комітетів, повідомили РБК-Україна чотири співрозмовника в партії. Список прізвищ можливих керівників 20 комітетів у понеділок опублікувало видання "Новое время".

При цьому список на голів комітетів не є остаточним.

"Такий список дійсно є, він формувався усередині партії. Це не означає, що він остаточний, можливо, деякі кандидатури будуть переглянуті", - сказав один з впливових членів "Слуги народу".

Кандидатури на посади голів комітетів у ВР:

Данило Гетманцев - комітет податкової, митної та фінансової політики (пропозиція партії об'єднати 2 комітети в один - податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності)

Дмитро Наталуха - комітет з питань економічної політики

Юрій Аристов - комітет з питань бюджету

Олександр Ткаченко - гуманітарний та інформаційний комітет

Сергій Бабак - комітет з питань науки і освіти

Михайло Крячко - комітет по цифровізації та IT

Ірина Венедиктова - комітет з питань правової політики і правосуддя

Микола Сольський - комітет аграрної політики і земельних відносин

Анастасія Красносільська - комітет з питань запобігання та протидії корупції

Денис Монастирський - комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Андрій Герус - комітет з питань паливно-енергетичного комплексу

Владислав Криклій - комітет з питань інфраструктури

Андрій Клочко - комітет держбудівництва, місцевого самоврядування

Олександр Завітневич - комітет з питань національної безпеки і оборони

Михайло Радуцький - комітет з питань охорони здоров'я

Олег Бондаренко - комітет з питань екологічної політики

Сергій Кальченко - комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ

Богдан Яременко - комітет з питань закордонних справ

Марія Мезенцева - комітет з питань європейської інтеграції

Галина Третьякова - комітет з питань соцполітики

Що стосується комітетів, то, за словами співрозмовника, в публікації НВ не всі назви комітетів відповідають тому, як їх розподілили в партії.

"Але кандидатури, які очолять комітет з того чи іншого напрямку - правильні", - запевнив представник пропрезидентської партії.

"Були консультації на рівні лідерів партії і фракції між собою, і з офісом президента", - сказав РБК-Україна один з майбутніх депутатів від "Слуги народу", також підтвердивши список, опублікований "НВ". За словами співрозмовника, "у процес було залучено досить багато людей".

Крім того видання "Новий час" оприлюднило і кандидатури на керівництво парламенту і заступників глави фракції "Слуга народу".

Кандидатури на керівництво парламенту:

Спікер парламенту - Дмитро Разумков

Віце-спікер - Руслан Стефанчук

Відзначається, що головою фракції "Слуга народу" може стати Давид Арахамія. У нього ймовірно буде 15 заступників:

Галина Янченко Дмитро Соломчук Юрій Місягін Павло Халімон Євгенія Кравчук Павло Сушко Юрій Корявченков (Юзик) Юрій Кисіль Микола Тищенко Вадим Струневич Ольга Савченко Максим Ткаченко Артем Культенко Роман Мулик Олена Шуляк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главою політичної партії "Слуга народу" може бути обраний Олександр Корнієнко, оскільки фракція на посаду голови Верховної ради України делегує Дмитра Разумкова, а на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука.

Як писало РБК-Україна раніше, Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді.

Відзначимо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до 1 вересня 2019 року Верховна рада 9 скликання, напевно, не встигне почати роботу. За його словами, причина в тому, що Центрвиборчком може не встигнути сформувати в кінцевому варіанті склад нової Ради.