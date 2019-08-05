"Слуга народу" визначилася з керівництвом Ради, фракції і комітетів

У глави фракції "Слуги народу" може бути 15 заступників
"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади глав парламентських комітетів, повідомили РБК-Україна чотири співрозмовника в партії. Список прізвищ можливих керівників 20 комітетів у понеділок опублікувало видання "Новое время".
При цьому список на голів комітетів не є остаточним.
"Такий список дійсно є, він формувався усередині партії. Це не означає, що він остаточний, можливо, деякі кандидатури будуть переглянуті", - сказав один з впливових членів "Слуги народу".
Кандидатури на посади голів комітетів у ВР:
Що стосується комітетів, то, за словами співрозмовника, в публікації НВ не всі назви комітетів відповідають тому, як їх розподілили в партії.
"Але кандидатури, які очолять комітет з того чи іншого напрямку - правильні", - запевнив представник пропрезидентської партії.
"Були консультації на рівні лідерів партії і фракції між собою, і з офісом президента", - сказав РБК-Україна один з майбутніх депутатів від "Слуги народу", також підтвердивши список, опублікований "НВ". За словами співрозмовника, "у процес було залучено досить багато людей".
Крім того видання "Новий час" оприлюднило і кандидатури на керівництво парламенту і заступників глави фракції "Слуга народу".
Кандидатури на керівництво парламенту:
Відзначається, що головою фракції "Слуга народу" може стати Давид Арахамія. У нього ймовірно буде 15 заступників:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главою політичної партії "Слуга народу" може бути обраний Олександр Корнієнко, оскільки фракція на посаду голови Верховної ради України делегує Дмитра Разумкова, а на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука.
Як писало РБК-Україна раніше, Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції партії у Верховній раді.
Відзначимо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до 1 вересня 2019 року Верховна рада 9 скликання, напевно, не встигне почати роботу. За його словами, причина в тому, що Центрвиборчком може не встигнути сформувати в кінцевому варіанті склад нової Ради.