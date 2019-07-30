Рада не запрацює до вересня через суди з ЦВК, - Офіс президента

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

ЦВК може не встигнути сформувати в кінцевому варіанті склад нової Ради

До 1 вересня 2019 року Верховна Рада 9 скликання, напевно, не встигне розпочати роботу. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, причина в тому, що ЦВК може не встигнути сформувати в кінцевому варіанті склад нової Ради.

"До 1 вересня, наскільки я розумію терміни початку роботи Верховної ради, напевно вона не встигне розпочати роботу. Це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають Центральної виборчої комісії сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної ради, який нас чекає", - повідомив він.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.

Крім цього, Герус заявив про створення коаліції в новій Раді. Він додав, що всі міністерські крісла забере коаліція.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. В парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - сказав він.

РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" швидше за все отримає монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу в більшості мажоритарних округів.