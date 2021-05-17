Перестановки в Кабміні: нових міністрів можуть призначити в четвер

Перестановки в Кабінеті Міністрів з призначенням нових міністрів інфраструктури, економіки та охорони здоров'я можуть відбутися вже в цей четвер, 20 травня. Це буде можливо, якщо Рада завтра звільнить Владислава Криклія, Ігоря Петрашка і Максима Степанова.

Про це на брифінгу в парламенті, який транслював канал "Україна 24" , заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, до будь-якого з міністрів можна висунути претензії в недостатньо системній роботі міністерств і в проблемах в комунікації з Верховною радою. При цьому, на його думку, кадрові перестановки - це нормальний робочий процес.

"Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, тобто перспектива в четвер голосувати за призначення нових міністрів", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський викликав Криклія, Петрашка і Степанова і запропонував їм піти у відставку. Заяву за власним бажанням не подав тільки Степанов, на нього вніс подання прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Детальніше про ситуацію з кадровими перестановками читайте в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".