"Слуга народу" обговорить розмір концентрації землі для продажу в одні руки

У понеділок, 16 грудня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюватимуть розмір концентрації землі для продажу в одні руки. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, основними питаннями відкриття ринку землі є питання продажу землі іноземцям тільки після проведення референдуму та обсяги концентрації земельних угідь.

"Є питання концентрації. У законопроекті є 200 тисяч гектар. Вже ми спілкуємось про 50 тисяч, які можливо, буде ще більше зменшено. Можливо там 20, 10 чи 5. Ми сьогодні на фракції, зокрема, будемо про це і казати. Тобто, це є два найбільших питання, які фактично створюють занепокоєння. Зараз ми бачимо, що якщо ми ці питання пропрацюємо, більше немає жодної причини, чому ми маємо позбавляти 7 мільйонів українців права вільно розпоряджатись своєю власністю", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що Рада може почати розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні 20 грудня, якщо профільний комітет встигне розглянути законопроект.

У Раді також припускають, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі", яким передбачається відкриття ринку землі в Україні, можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня.

Як писало РБК-Україна, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, якою буде фінальна версія земельної реформи, за яку будуть пропонувати проголосувати нардепам. За його словами, до майбутнього ринку ні в якому разі не будуть допущені іноземці.