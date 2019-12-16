ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Кабміні розповіли про остаточний варіант земельної реформи

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:45
В Кабміні розповіли про остаточний варіант земельної реформи
Фото: Олексій Мушак (РБК-Україна)

Голосування у другому читанні можливе на цьому тижні

Радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, якою буде фінальна версія земельної реформи, за яку пропонуватимуть депутатам проголосувати у Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мушака.

Він повідомив, що до майбутнього ринку в жодному форматі не будуть допущені іноземці.

"Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдінги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму", - написав Мушак.

Крім того, Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках зменшать від 5 до 50 тис. га. Але остаточного рішення ще не прийнято.

Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками, щоб унеможливити спекулятивні операції.

Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%.

"Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 року вистачить з голову. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки", - додав Мушак.

Також він згадав нічний напад на нардепа в Сумській області та заявив, що через це голосування по ринку землі має відбутися а поточному тижні.

"В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають", - сказав Мушак.

В Кабміні розповіли про остаточний варіант земельної реформи

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розпочати розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні в п'ятницю, 20 грудня, якщо профільний комітет встигне розглянути законопроект.

РБК-Україна писало, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі", яким передбачається відкриття ринку землі в Україні, можуть не встигнути ухвалити у другому читанні в останній пленарний тиждень грудня.

У Кабміні не знають, яким буде остаточний варіант земельної реформи Олексій Гончарук: Всі розуміють, що мораторій на продаж землі – це маячня
Новини України земельна реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся