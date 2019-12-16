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У Раді назвали дату розгляду закону про ринок землі

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:18
У Раді назвали дату розгляду закону про ринок землі
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

Закон про ринок землі у другому читанні можуть розглянути 20 грудня

Верховна рада України може розпочати розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні в п'ятницю, 20 грудня, якщо профільний комітет встигне розглянути законопроект. Відповідну пропозицію на погоджувальній раді висунув голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Сольський запропонував передбачити можливість початку розгляду закону про ринок землі на цьому тижні.

"Прошу розглянути можливість включення до порядку денного цього тижня, наприклад, у п'ятницю, законопроекту №2178-10 за умови розгляду на комітеті", - заявив Сольський.

Спікер парламенту Дмитро Разумков у свою чергу зазначив, що парламент розгляне цю пропозицію.

Нагадаємо, минулого тижня в Раді відклали розгляд закону про відкриття ринку землі через велику кількість правок.

До цього Разумков заявив, що до другого читання закону про відкриття ринку землі буде істотно зменшена концентрація землі в одні руки. На сьогодні йдуть дискусії про близько 50 тисяч гектарів в одні руки.

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