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ЦВК скасував реєстрацію восьми кандидатів в нардепи

Новини » Вибори 2019    04.07.2019 - 20:31
ЦВК скасував реєстрацію восьми кандидатів в нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК скасував реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заяв про відмову від балотування

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчком.

Як повідомляється, ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у відповідності з їх заяв про відмову від балотування.

Таким чином, скасовано реєстрацію Гудзенка Віталія Михайловича і Гудзенка Віталія Олександровича в окрузі №92 у Київській області; Василя Горбаля в окрузі №93 в Київській області; Олександра Таможнегго - в окрузі №96 у Київській області; Валерія Андрікевич, Дмитра Анциферова, Віталія Баранського, Ігоря Баранського - в ОВО №133 в Одеській області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести повторне жеребкування партій перед виборами в Раду. За словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, Центрвиборчком буде оскаржувати дане рішення.

Крім того, 3 липня Центрвиборчком скасувала реєстрацію Андрія Клюєва, колишнього глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича кандидатом на виборах у Верховну раду. Також ЦВК одноголосно скасував реєстрацію кандидата Анатолія Шарія, висуванця Партії Шарія".

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