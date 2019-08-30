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Рада затвердила календарний план другої сесії ВР 9 скликання

Новини » Політика    30.08.2019 - 02:10
Рада затвердила календарний план другої сесії ВР 9 скликання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи прийняли відповідний проект постанови №1087

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №1087 "Про календарний план проведення другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови підтримали 278 нардепів.

Рада затвердила календарний план другої сесії ВР 9 скликання

"Пропоную перейти до голосування за проект постанови №1057 "Про календарний план проведення другої сесії ВРУ 9 скликання. Прошу підтримати та проголосувати. За 278. Рішення прийнято", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

На даний момент проект постанови відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, в розпорядженні РБК-Україна опинився проект календарного плану роботи Ради 9 скликання. З нього випливало, що Верховна рада дев'ятого скликання буде працювати в пленарному режимі до 20 вересня.

Так, пленарне засідання відбудеться 3 вересня. Потім пленарними будуть тижні з 10 по 13 вересня, а також тиждень з 17 до 20 вересня.

Як писало РБК-Україна, в ході сьогоднішнього засідання Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

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