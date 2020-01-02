Раді пропонують залишити для голосування тільки четвер

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Законопроект зареєстрував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо змін до Регламенту парламенту, яким пропонується голосувати на пленарному тижні лише у четвер. Законопроект №2691 внесли до парламенту керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші депутати з цієї фракції.

Запропонованими змінами визначається, що у дні проведення пленарних засідань щотижня, як правило: у вівторок та середу проводитиметься обговорення законопроектів за процедурою першого, другого або третього читання; у четвер - голосування.

Також законопроектом визначається, що при розгляді законопроектів у другому читанні Верховна рада проводитиме голосування щодо кожної пропозиції, поправки, стосовно якої було прийнято рішення про попередню підтримку не менш як однією третиною голосів.

Крім того, голосування щодо врахованих головним комітетом пропозицій, поправок проводитиметься після завершення голосування щодо відхилених головним комітетом пропозицій, поправок. При цьому не допускатиметься внесення ідентичних пропозицій і поправок до законопроекту.

Також пропонується визначити, що до порядку денного сесії Верховної ради включатимуться позачергово без голосування законопроекти, визначені президентом як невідкладні.

Нагадаємо, що зараз голосування в Верховній раді за законопроекти відбувається у вівторок, середу, четвер та інколи - в п'ятницю.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, баланс довіри-недовіри до президента України Володимира Зеленського становив +31%. У той же час керівник фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія має негативний рейтинг -33%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.