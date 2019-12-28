На сайті ВР опублікований текст законопроекту про медіа

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчора в Раді зареєстрували законопроект про медіа

На сайті українського парламенту опублікований текст законопроекту про медіа, поданого народними депутатами від партії "Слуга народу". Текст опублікований на порталі Верховної ради.

Відповідно до закону, суб'єктами названі, зокрема, суб'єкти у сфері онлайн-медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів і провайдери платформ загального доступу до інформації.

Ліцензуванню підлягає виключно мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України та поставка електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

У законопроекті наголошується, що обов'язковій реєстрації підлягають суб'єкти, які здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб'єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб'єкти у сфері медіа, в тому числі і нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, які передбачають оплату користувачами доступу або користування такими медіа-сервісами.

Крім того, суб'єкти у сфері онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації самостійно приймають рішення про реєстрацію.

Документом також встановлюються заходи реагування на порушення законодавства у сфері медіа та санкції за порушення законодавства. Обмежувальні заходи за порушення вимог законодавства та / або умов ліцензії згідно із законопроектом є: стягнення штрафу; анулювання ліцензії і / або скасування реєстрації; заборона поширення медіа на території України.

Відзначимо, що окремим розділом законопроекту визначаються обмеження, пов'язані з збройною агресією. Так, в медіа забороняється поширювати:

матеріали, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора, його посадових осіб, осіб і організацій, які контролюються державою-агресором, і їх окремих дій, які виправдовують або визнають правомірною збройну агресію, анексію території України, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, в тому числі публічне заперечення зазначених дій;

недостовірні матеріали про збройну агресію і діях держави-агресора, її посадових осіб, осіб і організацій, які контролюються державою-агресором, в разі, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі і ненависті або заклики до насильницької зміни територіальної цілісності або конституційного ладу;

програми та матеріали (крім інформаційних і інформаційно-аналітичних), серед учасників яких є особи, внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України, яке затверджується Нацрадою.

Крім того, Національна рада відмовляє в реєстрації іноземного лінійного медіа, зареєстровано в державі-агресора або якщо Нацрадою виявлені ознаки того, що редакційний контроль за таким іноземним лінійним медіа здійснюється фізичними або юридичними особами - резидентами держави-агресора. Суб'єктом в сфері медіа в Україні не може бути фізична особа, яка є громадянином держави-агресора.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. Документ був внесений 27 грудня.