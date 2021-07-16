Випадки аварійних ремонтів блоків ТЕС зросли через кризу в галузі, - ДТЕК
Випадки відмови обладнання і аварійних ремонтів блоків ТЕС різко зросли через системну кризу в енергетичній галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "ДТЕК Енерго".
"В умовах, коли через аномально низькі ціни, які не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС і третина блоків АЕС були змушені зупинитися, ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали на максимумі. Але працювати в такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", - йдеться в заяві компанії.
Станом на 15 липня ряд енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" були змушені вийти в аварійний ремонт.
"Ручне управління ціноутворенням, нестабільність і дисбаланси, викликані бездіяльністю регулятора ринку в питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені і непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку, викликали гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону. Мова, в першу чергу, про необхідність закупівлі палива, ремонту і підтримки обладнання в належному технічному стані", - повідомили в "ДТЕК Енерго".
Компанія в черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися в ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.
Нагадаємо, на початку липня ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості через маніпуляції спекулянтів і посередників.
В результаті 6 липня припинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" і ряд ТЕЦ в Києві і Харкові. Запаси вугілля за два тижні впали на 14% до 1,1 млн тонн.
Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".
За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.
Як повідомлялось, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.
Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.