Случаи аварийных ремонтов блоков ТЭС возросли из-за кризиса в отрасли, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "ДТЭК Энерго".

"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков ТЕС и треть блоков АЭС были вынуждены остановиться, ТЭС "ДТЭК Энерго" работали на максимуме. Но работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно", - говорится в заявлении компании.

По состоянию на 15 июля ряд энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго" были вынуждены выйти в аварийный ремонт.

"Ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием регулятора рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, накопленные и непогашенные долги перед участниками балансирующего рынка, вызвали острый дефицит оборотных средств для подготовки генерации к отопительному сезону. Речь, в первую очередь, о необходимости закупки топлива, ремонта и поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии", - сообщили в "ДТЭК Энерго".

Компания в очередной раз призвала НКРЭКУ, профильное министерство и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности.