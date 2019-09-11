Суд визнав незаконним блокування роботи парламенту Британії

Фото: парламент Британії (flickr.com UK Parliament)

Робота парламенту заблокована до 14 жовтня

Вищий цивільний суд Шотландії постановив, що прохання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона королеві Єлизаветі II тимчасово заблокувати роботу парламенту для вирішення ситуації з виходом країни з Євросоюзу (Brexit) визнана незаконною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, суд виніс постанову про те, що блокування роботи парламенту була незаконною і не має сили.

"Суд винесе постанову про те, що рада прем'єра королеві і наступна за ним блокування були незаконними і, отже, не мають сили і ефекту", - йдеться в рішенні суду.

Група з трьох суддів винесла рішення на користь міжпартійної групи депутатів, які оскаржували рішення прем'єра. Вони вважають, що Джонсон намагався не дати їм прийняти закони, які могли б перешкодити прем'єру провести Brexit без угоди з Європейського союзу.

Таким чином, це рішення скасовує попереднє рішення суду, в якому говорилося, що минулого тижня Джонсон не порушив закон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії прийняли законопроект про відстрочення виходу складу ЄС. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Крім того, парламент Великобританії призупинив свою роботу до 14 жовтня. Як повідомляється, таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування по достроковим виборам.