"Складна фаза": Чехія виключила швидке врегулювання відносин з Росією
Глава МЗС Чехії Якуб Кулганек заявив, що відносини Москви та Праги знаходяться в складній фазі розвитку. Він виключив їхнє швидке врегулювання.
Про це повідомляє CNN.
Він нагадав, що нещодавно Чехія попросила Росію виключити її зі списку недружніх країн, і зробив висновок, що цей захід значно ускладнює можливість нормалізації відносин між державами.
"Сподіватися на те, що ми ці відносини будемо вирівнювати найближчим часом, - ілюзорне уявлення", - підкреслив міністр.
Він додав, що перспективи взаємодії у зовнішній політиці необхідно розглядати.
Він має намір звернутися до голів усіх парламентських партій для призначення експертів з цього питання та організації круглих столів для їхнього обговорення.
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.
До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.