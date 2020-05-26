Словенія вводить карантин для туристів

Уряд Словенії прийняло рішення ввести 14-денний карантин для туристів, які прибувають з країн ЄС і третіх країн. Проте влада допустили деякі винятки.

Про це повідомляє Total Slovenia News.

Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні.

Також виключення діє на ряд громадян країн ЄС. Серед них особи, які їздять на роботу в Словенію, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло або власна нерухомість на території Словенії.

Також серед винятків - громадяни країн, які мають право вільного в'їзду в Словенії. Для цього уряд складає спеціальний список країн на основі оцінки Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ) по епідеміологічної ситуації та повідомлення Міністерства внутрішніх справ про двосторонні технічні угоди з окремими країнами. Поки в цей перелік включено лише Хорватія.

Є й інші винятки з правил, наприклад, для дипломатів або тих, хто їде транзитом. В деяких випадках потрібно негативний аналіз на COVID-19.

Нагадаємо, з 1 липня Іспанія скасовує обов'язковий двотижневий карантин для туристів.

Крім того, з 28 травня Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів.