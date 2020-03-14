Словенія пропустила першу групу заблокованих на кордоні з Італією українців

Словенія пропустила першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок і автобусів, в яких, зокрема, перебувають українці. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він послався на інформацію Міністерства інфраструктури Словенії.

"На кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники. Два дні спілкування з колегами зі Словенії та інших країн дали результат. Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон", - написав він.

За його словами, вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів.

"Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на словенському кордоні вночі 13 березня зупинили два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. Повідомлялося, що вони можуть бути повернуті в зону карантину в Італії. Внаслідок цього близько 120 українців, які прямували з Італії в Україну, застрягли на словенському кордоні. Міністерство закордонних справ почало займатися питанням українців.

Україна 16 березня закриє кордон для громадян інших країн через пандемію коронавірусу. При цьому всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну.