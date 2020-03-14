Словения пропустила первую группу заблокированных на границе с Италией украинцев

Словения пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся украинцы. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сослался на информацию Министерства инфраструктуры Словении.

"На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу", - написал он.

По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что на словенском границе ночью 13 марта остановили два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Сообщалось, что они могут быть возвращены в зону карантина в Италии. Вследствие этого около 120 украинцев, которые направлялись из Италии в Украину, застряли на словенской границе. Министерство иностранных дел начало заниматься вопросом украинцев.

Украина с 16 марта закроет границу для граждан других стран через пандемию коронавирус. При этом все украинцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину.