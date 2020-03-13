У Зеленського відреагували на зупинку українців на кордоні зі Словенією

Фото: словенська державний кордон (Getty Images)

На кордоні зі Словенією застрягли близько 120 українців

Міністерство закордонних справ займається питанням українців, яких не пустили в Україну на кордоні з Словени. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на кордоні словенської кордоні знаходиться близько 120 українців. Їм рекомендовано повернутися до їх місцями перебування.

"МЗС України знає про українців, які зупинилися на кордоні зі Словенією через закриття кордонів словенською стороною. Приблизно 120 українців, які поверталися на батьківщину зупинені. Зараз йде рекомендація, дуже швидка реакція повернутися їм до місць перебування і надати всі контакти диппредставництва України в Італії. Ми будемо робити все можливе, щоб українці, які хочуть потрапити на батьківщину повернулися", - заявила Мендель.

Зазначимо, Словенія закрила кордон з Італією 11 березня через поширення коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на словенському кордоні вночі 13 березня зупинили два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. Повідомлялося, що вони можуть бути повернуті в зону карантину в Італії.

Раніше РБК-Україна писало, що Словаччина 13 березня закрила кордони для іноземців. Також були скасовані всі залізничні сполучення з країною.

Також повідомлялося, що Україна 15 березня закриє кордон для громадян інших країн з-за пандемії коронавіруса. При цьому всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну.