ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи

Братислава, Пятница 17 января 2025 20:11
UA EN RU
Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. По его словам, ответа якобы пока не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждалась тема поставок газа. Он также пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит "значительный ущерб Словакии и Евросоюзу".

Кром того, Фицо повторил угрозы "принять ответные меры".

"В ходе беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с господином Зеленским во вторник вечером (21 января, - ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать", - добавил премьер.

Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".

Отметим, президент Всемирного экономического форума Берг Бренде анонсировал личное участие Владимира Зеленского. Форум пройдет с 20 по 24 января.

Напомним, ранее Роберт Фицо приглашал Зеленского встретиться на словацкой территории возле границы с Украиной и предлагал ему воспользоваться поездом Киев - Кошице. Украинский президент в ответ позвал его на встречу 17 января в Киев, тот отказался.

Сегодня Зеленский принимал лидера словацкой оппозиции Михала Шимечка, которому заявил, что Украина готова помогать Словакии с энергетической безопасностью, но хочет "слышать важные сигналы", такие как поддержка вступления в НАТО и Евросоюз.

Нынешнее правительство во главе с Фицо выступает против интеграции Украины в эти структуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Роберт Фицо Давос
NEWS
Для транспорта в Киеве готовят новые правила во время тревоги: какие есть варианты и поедет ли метро
Для транспорта в Киеве готовят новые правила во время тревоги: какие есть варианты и поедет ли метро
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах