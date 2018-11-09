В Австрії затримали екс-полковника через підозри в шпигунстві для Росії

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У зв'язку з цим глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала візит до Росії

Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою у тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Про це повідомив у своєму Twitter офіційний представник Міноборони Австрії Міхаель Бауер, передає РБК-Україна.

Відомо, що розвідника затримали за допомоги міжнародного співробітництва.

"Служба військової контррозвідки за допомогою міжнародного співробітництва розкрила випадок шпигунства офіцера армії Австрії у відставці, який з 1990-х років шпигував за Збройними силами Австрії і передавав документи Росії . Щодо нього порушили справу" - написав Бауер у Twitter.

Після цієї заяви глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит до Росії.

"Будь-яке шпигунство неприйнятне, в тому числі російське шпигунство в Європі", - цитує автрійського міністра видання Krone Zeitung.

Раніше австрійські ЗМІ писали про початок розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційний кризу, австрійської військової авіації і артилерійські системи. Розвідник за свою роботу отримував 300 тис. євро. Також ЗМІ писали, що за злочин, інкримінований екс-шпигуну, його можуть ув’язнити на два роки.

Як повідомляло РБК-Украна, китайські і російські спецслужби прослуховують телефонні розмови президента США Дональда Трампа. Про прослуховування президента американські спецслужби дізналися від співрозмовників в зарубіжних урядах.