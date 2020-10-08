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Ще одна країна відкликає посла в Білорусі

Софія, Четвер 08 жовтня 2020 16:58
Ще одна країна відкликає посла в Білорусі
Фото: міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва (flickr.com/eu2017ee)
Автор: РБК-Україна

Болгарія відкликав свого посла в Білорусі для консультацій. Таке рішення є знаком солідарності з Польщею і Литвою.

Про це заявила міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва, передає БГНЕС.

"Сьогодні наш посол в Мінську Георгій Васильєв передав ноту Міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій", - повідомила Захарієва.

Вона також закликала Білорусь негайно звільнити всіх політичних ув'язнених і затриманих під час мирних акцій протесту, а також до проведення нових вільних президентських виборів.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на ті ж кроки. Також білоруські власті запропонували скоротити штат литовського і польського посольств.

У свою чергу, Литва відкликала посла в Білорусі для консультацій. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів з Мінськом.

Також в МЗС Польщі заявили, що виконають вимогу Мінська і скоротять штат дипломатичного представництва. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не буде вимагати від Білорусі відповідних заходів.

З солідарності Литві і Польщі своїх послів для консультації відкликали Словаччина і Чехія.

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