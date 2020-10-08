Польща вирішила виконати вимогу Мінська про скорочення штату посольства

Фото: Міністерство закордонних справ Білорусі (facebook com belarusmfa)

Міністерство закордонних справ Польщі виконає вимогу Мінська і скоротить штат посольства. Більше 30 польських дипломатів покинуть Білорусь вже до 9 жовтня.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Більше того, Варшава не має наміру дзеркально відповідати і вимагати скорочення кількості білоруських дипломатів у Польщі.

Зазначимо, МЗС Білорусі зажадав від Польщі і Литви скоротити чисельність працівників у дипломатичних відомствах і відкликати послів для консультацій.

Нагадаємо, посол Латвії Эйнарс Семанис і посол Естонії Мерікей Кокаєв відкликані з Білорусі в свої столиці. Раніше з Білорусі поїхали посли Польщі, Литви та Німеччини.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.