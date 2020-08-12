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У Словаччині заявили про другу хвилю COVID-19

Братислава , Середа 12 серпня 2020 20:59
У Словаччині заявили про другу хвилю COVID-19
Фото: прапор Словаччини (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

За оцінками епідеміологів, вона досягне піку у вересні

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крачі заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні вже почалася. В уряді запевняють, що ситуація під контролем.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

"Немає сенсу обговорювати можливу другу хвилю коронавірусу, оскільки вона вже почалася", - сказав голова МОЗ.

Влада запевнила, що епідемічна ситуація хоч і погіршується, але знаходиться під контролем. Прогнозується, що друга хвиля епідемії в Словаччині досягне свого піку у вересні, коли розпочнеться навчальний рік.

Нагадаємо, у світі вже понад 20 млн осіб заразилися на коронавірус з початку пандемії: з них 733 тисячі померли.

Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині заявили про другу хвилю коронавірусу.

Також повідомлялося, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля.

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