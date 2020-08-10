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У світі вже більше 20 млн людей заразилися коронавірусом

Понеділок 10 серпня 2020 04:57
У світі вже більше 20 млн людей заразилися коронавірусом
Фото: людина в медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Померли 733 тисячі

У світі вже більше 20 млн осіб заразилися коронавірусів з початку пандемії. З них 733 тисячі померли.

Про це повідомляють дані Worldometers.

6,3 млн - це активні випадки. Майже 65 тис. Осіб хворіють на у важкій формі.

Найбільше заражених - в США. Там 5,2 млн інфікованих за весь період пандемії. Також в лідерах по захворюваності Бразилія, Росія, Індія.

Укрина в загальному рейтингу країн на 34 місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1199 нових випадків інфікування коронавірусів.

РБК-Україна писало, що в Німеччині заявили про другу хвилю коронавируса.

Повідомлялося, що тенденції поширення коронавирусной хвороби в світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля, в Україні також прогнозують зростання кількості випадків коронавируса.

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