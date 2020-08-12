В Словакии заявили о второй волне COVID-19

Фото: флаг Словакии (pixabay)

По оценкам эпидемиологов, она достигнет пика в сентябре

Министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране уже началась. В правительстве уверяют, что ситуация под контролем.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

"Нет смысла обсуждать потенциальную вторую волну коронавируса, поскольку она уже началась", - сказал глава Минздрава.

Власти заверили, что эпидемическая ситуация хоть и ухудшается, но находится под контролем. Прогнозируется, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

Напомним, в мире уже более 20 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии: из них 733 тысячи умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии заявили о второй волне коронавируса.

Также сообщалось, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.