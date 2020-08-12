ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Словакии заявили о второй волне COVID-19

Братислава , Среда 12 августа 2020 20:59
В Словакии заявили о второй волне COVID-19
Фото: флаг Словакии (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

По оценкам эпидемиологов, она достигнет пика в сентябре

Министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране уже началась. В правительстве уверяют, что ситуация под контролем.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

"Нет смысла обсуждать потенциальную вторую волну коронавируса, поскольку она уже началась", - сказал глава Минздрава.

Власти заверили, что эпидемическая ситуация хоть и ухудшается, но находится под контролем. Прогнозируется, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

Напомним, в мире уже более 20 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии: из них 733 тысячи умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии заявили о второй волне коронавируса.

Также сообщалось, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СловакияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь