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У Німеччині заявили про початок другої хвилі коронавіруса

Берлін, Вівторок 04 серпня 2020 11:14
У Німеччині заявили про початок другої хвилі коронавіруса
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Нова хвиля коронавіруса більш слабка

В Німеччині заявили про другу хвилю коронавіруса. Однак, вона слабша порівняно з першою в березні - квітні.

Про це заявила голова об'єднання німецьких лікарів Marburger Bund Сузанне Йона, повідомляє DW.

Вона сказала, що зростає небезпека того, що будуть упущені успіхи, які досі були досягнуті в Німеччині.

"Ми вже переживаємо другу хвилю зростання", - сказала Йона.

Нагадаємо, тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля, в Україні також прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу.

Зазначимо, прем'єр-міністр німецького регіону Баварії Маркус Зедер заявив, що зростаюча кількість нових випадків коронавірусу в Німеччині не дозволяє говорити про можливість подальшого пом'якшення обмежень.

Також повідомлялося, що у Баварії в результаті спалаху коронавірусу на фермі захворіли сезонні робітники з України.

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