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У МОЗ спрогнозували, коли буде спалах коронавірусу в Україні

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 10:31
У МОЗ спрогнозували, коли буде спалах коронавірусу в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Україна готується до другої хвилі коронавірусу

Тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля. В Україні також прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка по COVID-19 зростає у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.

"І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня", - заявив він.

Ляшко зазначив, що наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але може бути спалах кількості заражень.

Зазначимо, в Україні фіксують зростання кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразилися понад 1000 осіб.

Нагадаємо, в Україні почали діяти правила зонального карантину.

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