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У Словаччині оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 00:46
У Словаччині оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження почнуть діяти з 6 ранку 16 березня

Прем'єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв'язку з боротьбою зі спалахом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, в країні закривають усі магазини, окрім продовольчих, аптек, банків, автозаправних станцій та поштових відділень з 6 годин ранку понеділка.

Пеллегріні сказав, що урядовий кризовий комітет збереться в понеділок для обговорення подальших заходів, у тому числі кроків щодо пом'якшення впливу кризи на економіку.

"Ми повинні зробити все, щоб темпи поширення вірусу не зростали", - сказав Пеллегріні.

Він додав, що "дуже ймовірно", що Volkswagen (VOWG_p.DE) зупинить виробництво на своєму автозаводі недалеко від Братислави в понеділок або в найближчі кілька днів з-за можливого випадку коронавіруса на заводі.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, раніше надзвичайний стан через коронавіруса оголосили Казахстані Румунії, Франції.

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