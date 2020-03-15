ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 22:29
У Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Фото: Олександр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

Станом на 15 березня коронавірусом в країні заражені 48 осіб

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vicuc.

За словами сербського президента, рішення про введення надзвичайного стану набирає чинності негайно.

"На сьогодні Сербія веде війну проти невидимого супротивника, небезпечного, порочного, якого наша країна повинна перемогти", - заявив Вучич.

Він підкреслив, що багато вже зроблено, та особливо подякував лікарів і медсестер, які зробили все, щоб допомогти державі і народу.

"Після досвіду, але і все, що ми пережили разом, недостатньо дисципліни в розумінні заяв, які ми зробили. На підставі Конституції, спікер Асамблеї, уряд і я прийняли рішення оголосити надзвичайний стан. Рішення полягає в тому, щоб оголосити надзвичайний стан на території, і воно набирає чинності в цей час", - заявив сербський президент.

Президент уточнив, що від завтра не працюватимуть школи, вузи, дитячі садки, кафе, ресторани, концертні та спортивні зали.

Зазначимо, станом на вечір неділі, 15 березня, коронавірусом в країні заражені 48 осіб.

Нагадаємо, на сьогодні надзвичайний стан через коронавірус оголосили у Казахстані, Румунії ,Франції.

Також уряди Литви і Латвії оголосили сьогодні про введення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Країни заборонили в'їзд іноземцям та повністю закрили сухопутний і повітряний кордони. Також у країнах закриють на карантин всі навчальні заклади.

МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів
Новини України СербияКоронавіруснадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся