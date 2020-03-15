У Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Фото: Олександр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

Станом на 15 березня коронавірусом в країні заражені 48 осіб

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vicuc.

За словами сербського президента, рішення про введення надзвичайного стану набирає чинності негайно.

"На сьогодні Сербія веде війну проти невидимого супротивника, небезпечного, порочного, якого наша країна повинна перемогти", - заявив Вучич.

Він підкреслив, що багато вже зроблено, та особливо подякував лікарів і медсестер, які зробили все, щоб допомогти державі і народу.

" Після досвіду, але і все, що ми пережили разом, недостатньо дисципліни в розумінні заяв, які ми зробили. На підставі Конституції, спікер Асамблеї, уряд і я прийняли рішення оголосити надзвичайний стан. Рішення полягає в тому, щоб оголосити надзвичайний стан на території, і воно набирає чинності в цей час", - заявив сербський президент.

Президент уточнив, що від завтра не працюватимуть школи, вузи, дитячі садки, кафе, ресторани, концертні та спортивні зали.

Зазначимо, станом на вечір неділі, 15 березня, коронавірусом в країні заражені 48 осіб.

Нагадаємо, на сьогодні надзвичайний стан через коронавірус оголосили у Казахстані, Румунії ,Франції.

Також уряди Литви і Латвії оголосили сьогодні про введення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Країни заборонили в'їзд іноземцям та повністю закрили сухопутний і повітряний кордони. Також у країнах закриють на карантин всі навчальні заклади.