Закрити заклади громадського харчування і обмежити поїздки по країні: що пропонують в Україні через коронавірус

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Українці отримують SMS про ситуацію з коронавірусом

Карантин через коронавіруса в Україні почав діяти з 12 березня і триватиме до 3 квітня. При цьому дата закінчення карантину може бути переглянута, докладніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Українців по SMS просять залишатися вдома

МОЗ розсилає українцям SMS-повідомлення з рекомендаціями через коронавірус. Зокрема, громадян просять по можливості залишатися вдома, обмежити контакти, дезінфікувати руки, утриматися від поїздок за кордон.

Крім того, наголошується, що транспорт працює в звичайному режимі, а пенсії та інші виплати "Укрпошта" доставляє в звичайному режимі.

У МОЗ пропонують закрити заклади громадського харчування

Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроект про протидію коронавірусу. Зокрема, в даному документі пропонується розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус.

"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієва міра в боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко і рішуче", - зазначив глава МОЗ Ілля Ємець.

Шмигаль закликав утриматися від поїздок по країні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ввечері 14 березня записав відеозвернення, в якому закликав українців утриматися від поїздок не тільки за кордон, а й між містами України.

При цьому він зазначив, що ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм.

"Кластерів і великих спалахів хвороби у нас, на щастя, поки немає. І ми робимо все, щоб вони не виникли", - заявив він.

Аваков не виключає більш жорстких обмежень в Україні через коронавірус

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що обмежувальні заходи в Україні через коронавірус можуть посилити. Зокрема, він зазначив, що президент і уряд вже прийняли кілька різких обмежувальних заходів і це було своєчасно і правильно.

"Можливо, навіть трохи страхуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть ще жорсткіше", - заявив він.

Карантин в Україні: які обмеження діють зараз

З 12 березня по 3 квітня в Україні закриті всі школи, дитсадки, університети. Також не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи (понад 200 осіб). Крім того, в Чернівцях і Радомишлі введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня - закриті ринки, обмежено рух громадського транспорту.

З 00:00 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня призупиняє авіасполучення. Крім того, закриваються 107 пунктів пропусків на українському кордоні. Українці, які перебувають за кордоном зможуть потрапити в Україну через пункти пропуску тільки на особистих авто, оскільки автобуси курсувати не будуть. Крім того, спецрейси будуть огранізовувати для тих, хто з об'єктивних причин не зміг повернутися в Україну до 17 березня.

Всі ці заходи введені через коронавірус. В Україні станом на 15 березня зареєстровано три підтверджених випадки, один з них - летальний.