Франція оголосила про закриття закладів через коронавірус

Фото: Едуар Філіпп (twitter.com/EPhilippePM)

У країні закриють несуттєві магазини, бари та кінотеатри

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив сьогодні, 14 березня, про введення додаткових обмежувальних заходів в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

За словами глави французького уряду, в країні буде заборонено діяльність несуттєвих магазинів, зокрема ресторанів, барів та кінотеатрів. При цьому працювати залишаться продуктові магазини та аптеки. Громадський транспорт також працюватиме, але адаптується до умов пандемії.

"Ми відзначаємо прискорення поширення вірусу та збільшення кількості людей, які перебувають у реанімації. Ми спостерігаємо, що перші вжиті заходи не застосовуються ідеально", - заявив Філіпп.

Міністр охорони здоров'я Франції Джером Саломон повідомив, що наразі в країні було підтверджено вже 4500 випадків коронавірусу. Кількість випадків коронавірусу зросла вдвічі за 72 години. Відомо, що 300 людей перебувають в реанімації у важкому стані, а 91 людина - загинула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва та Латвія оголосили сьогодні про введення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Країни заборонили в'їзд іноземцям та повністю закрили сухопутний та повітряний кордони.

Крім того, в Іспанії з ранку 15 березня буде введено карантин на всій території країни. Обмеження триватимуть впродовж 2 тижнів. В Іспанії закриють всі школи, університети, ресторани, готелі, бари та інші другорядні магазини.