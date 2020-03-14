У Румунії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Фото: Клаус Йоханніс (flickr.com/EPP)

Надзвичайний стан триватиме 30 днів

Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про введення надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Romania TV.

За словам Йоханніса, режим надзвичайного стану буде введено у понеділок, 16 березня. Обмеження триватимуть 30 днів.

"Я вирішив постановити надзвичайний стан на початку наступного тижня. Уряд зможе виділити більше грошей на медикаменти, на необхідне обладнання. Така ситуація дозволить його закупити. ", - заявив він.

Зазначається, що парламент країни ухвалив закон, який дозволяє батькам залишатися вдома для догляду за дітьми у період надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп повідомив, що через різке зростання випадків зараження коронавірусом в країні уряд ухвалив рішення про введення додаткових обмежень. У Франції буде заборонено діяльність несуттєвих магазинів, зокрема ресторанів, барів та кінотеатрів. Працювати залишаться продуктові магазини та аптеки.

Крім того, уряди Литви та Латвії оголосили сьогодні про введення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Країни заборонили в'їзд іноземцям та повністю закрили сухопутний та повітряний кордони. Також в країнах закриють на карантин всі заклади освіти.