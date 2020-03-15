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У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 12:39
У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (egemen.kz)

Режим надзвичайного стану триватиме до 15 квітня

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про введення режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zakon.kz.

Відповідно до указу, підписаного Токаєвим, режим надзвичайного стану буде тривати в Казахстані у період з 16 березня до 15 квітня.

У цей період в країні буде введено карантин, посилена охорона громадського порядку та особливо важливих державних та стратегічних об'єктів. Також буде тимчасово закрито торговельні центрі, кінотеатри та виставки та заборонено масові заходи.

Крім того, влада країни постановила обмежити в'їзд іноземцям на територію Казахстану. Перетинати державний кордон дозволять лише казахським та іноземним дипломатам, а також членам делегацій міжнародних організацій.

Нагадаємо, вчора президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Режим надзвичайного стану буде введено у понеділок, 16 березня, та триватиме 30 днів.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп повідомив, що через різке зростання випадків зараження коронавірусом в країні уряд ухвалив рішення про введення додаткових обмежень.

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