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Словаки собрали почти 2 млн евро на снаряды для украинских военных

Фото: словаки собрали почти 2 млн евро на снаряды для украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане Словакии смогли собрать около 2 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Это удалось сделать за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Власти Словакии отказались присоединяться к инициативе чешского правительства по боеприпасам для Украины, но, несмотря на это, словаки решили собирать деньги самостоятельно. 

"Когда я узнал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищутся все способы помочь Украине защититься от агрессора, потому что другого пути нет", - заявил один из организаторов сбора средств на снаряды 99-летний журналист Отто Симко, который пережил Холокост. 

Он также подчеркнул, что российских оккупантов необходимо выгнать из Украины, чтобы можно было говорить о мире на справедливых условиях. 

Стоит заметить, что Словакия перестала предоставлять Украине военную помощь после того, как парламентские выборы в стране выиграла пророссийская партия во главе с Робертом Фицо - он позже стал премьером. 

Братислава продолжает передавать только гуманитарную помощь и участвует в разминировании украинской земли.

Исходя из такой позиции правительство Словакии раскритиковало инициативу Чехии, которая нашла около миллиона боеприпасов для Украины и ищет для закупки средства среди союзников. 

Сбор средств в Словакии

Напомним, только вчера, 18 апреля, стало известно, что за несколько дней после запуска инициативы по боеприпасам для украинских защитников словакам удалось собрать почти 700 тысяч евро

Уже сейчас эта сумма удвоилась более чем в два раза. Организаторы сбора подчеркивали, что они не могут принять позицию своего пророссийского правительства в вопросе помощи Украине.

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