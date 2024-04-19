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Словаки зібрали майже 2 млн євро на снаряди для українських військових

Фото: словаки зібрали майже 2 млн євро на снаряди для українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Словаччини змогли зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках ініціативи Чехії. Це вдалося зробити за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Влада Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи чеського уряду щодо боєприпасів для України, але, незважаючи на це, словаки вирішили збирати гроші самостійно.

"Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає", - заявив один з організаторів збору коштів на снаряди 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост.

Він також наголосив, що російських окупантів необхідно вигнати з України, щоб можна було говорити про мир на справедливих умовах.

Варто зауважити, що Словаччина перестала надавати Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з Робертом Фіцо - він пізніше став прем'єром.

Братислава продовжує передавати лише гуманітарну допомогу та бере участь у розмінуванні української землі.

Виходячи з такої позиції уряд Словаччини розкритикував ініціативу Чехії, яка знайшла близько мільйона боєприпасів для України і шукає для закупівлі кошти серед союзників.

Збір коштів у Словаччині

Нагадаємо, лише вчора, 18 квітня, стало відомо, що за кілька днів після запуску ініціативи щодо боєприпасів для українських захисників словакам вдалося зібрати майже 700 тисяч євро.

Вже зараз ця сума подвоїлася більш ніж удвічі. Організатори збору наголошували, що вони не можуть прийняти позицію свого проросійського уряду у питанні допомоги Україні.

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