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МИД Украины о поездке премьера Словакии к Путину: Фицо выбирает зависимость от России

Понедельник 23 декабря 2024 19:17
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МИД Украины о поездке премьера Словакии к Путину: Фицо выбирает зависимость от России Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своими отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным создает угрозу для всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Что предшествовало

22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Возможная цель его поездки это то, что Украина отказалась продолжать транзит газа в страны Европы. Поставки прекратятся уже 1 января 2025 года.

Впоследствии Фицо заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет продолжать транзит российского газа, "наносит вред Словакии".

Реакция МИД Украины

В ведомстве напомнили, что Россия уже много лет использует энергию как оружие. Ведь для Москвы это - политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками.

Именно поэтому сейчас европейские страны отказываются от российских энергоносителей и увеличивают энергетическую независимость. Таким примером недавно стала Австрия, отказавшись от российского газа.

Действия главы словацкого правительства, направленные на сохранение энергозависимости от Москвы, противоречат политике ЕС и совместным усилиям по диверсификации поставок. Это время могло быть использовано для решения проблем в координации с европейскими партнерами, но Словакия выбрала другой курс, считают в МИД Украины.

"Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, глава украинского государства отметил, что за скидки на газ от России обычно "платят" суверенитетом или теневыми схемами.

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Роберт Фицо Владимир Путин Российская Федерация
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