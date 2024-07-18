ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину

Братислава, Четверг 18 июля 2024 20:13
UA EN RU
Российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину Фото: российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию. Это повлияет на работу одного из словацких НПЗ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом TASR заявила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - рассказала Павлусик.

При этом, как пишет TASR, долгосрочный дефицит поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе. Несмотря на переход к альтернативным поставщикам, две трети перерабатываемой там нефти - российская.

По словам Павлусик, ведомство уже занимается решением проблемы вместе с украинскими партнерами.

Что предшествовало

Напомним, Украина ввела санкции против "Лукойла" еще в 2018 году. Тогда они предусматривали запрет на вывод капиталов, ограничения торговых операций и запрет на участие в приватизации. Но в июне этого года ограничения расширили. Это коснулось и транзита.

К слову, в конце 2024 года заканчивается контракт Украины с "Газпромом" о транзите газа в Европу. Продлевать его Киев не планирует. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛУКОЙЛ-Украина
NEWS
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало