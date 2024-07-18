Российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину

Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию. Это повлияет на работу одного из словацких НПЗ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом TASR заявила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - рассказала Павлусик.

При этом, как пишет TASR, долгосрочный дефицит поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе. Несмотря на переход к альтернативным поставщикам, две трети перерабатываемой там нефти - российская.

По словам Павлусик, ведомство уже занимается решением проблемы вместе с украинскими партнерами.